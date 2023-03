Kalidou Koulibaly e Trevoh Chalobah. Sono questi, secondo quanto risulta a La Gazzetta dello Sport, i due dossier presenti sulla scrivania dell'Inter per far fronte al dopo-Skriniar. Per l'ex Napoli i nerazzurri non arriveranno mai a mettere sul piatto uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione, "ma se il Chelsea mettesse mano al portafogli (come per Lukaku), allora, l’affare potrebbe davvero andare in onda", si legge. Molto dipenderà anche dal finale di stagione dei Blues: in caso di mancata qualificazione in Champions, l'addio sarebbe più probabile. Per il classe '99, invece, potrebbe aprirsi l'ipotesi prestito se a Londra dovesse sbarcare Gvardiol.