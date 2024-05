Attenzione al nome di Giovanni Di Lorenzo. Con il futuro di Denzel Dumfries ancora in bilico, la pista che porta all'esterno del Napoli e della Nazionale può essere concreta.

Dopo le indiscrezioni di ieri, riferite anche direttamente su questo sito, la Gazzetta dello Sport parla oggi di "idea" Inter. Secondo la rosea, Di Lorenzo, 31enne capitano dello scudetto azzurro di un anno fa, considera terminata la sua avventura in Campania e ha avvisato la società della sua volontà di lasciare il Napoli a fine stagione.

Al contempo, l'Inter si sta guardando intorno proprio in quel ruolo considerando i dubbi legati al futuro di Dumfries, con un rinnovo non ancora chiuso e la volontà di non iniziare la stagione in scadenza di contratto. L'ex PSV piace all'Aston Villa che si sta rinforzando per la Champions: l'Inter chiede 30 milioni. Di Lorenzo piace perché esperto, tosto, italiano, con un ingaggio (3 milioni) alla portata delle finanze societarie e capace di interpretare il ruolo di esterno destro a tutta fascia nel 3-5-2 di Inzaghi e all'occorrenza anche quello di braccetto.