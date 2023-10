San Siro risponde ancora una volta presente. Per la gara di sabato contro il Bologna sarà tutto esaurito e lo stesso destino è previsto per la sfida contro la Roma del 29 ottobre. Anche per Inter-Salisburgo di Champions League, però, tutto fa pensare ad un possibile sold out: dall'apertura di ieri alle 12 per la vendita dei biglietti, infatti, la tifoseria nerazzurra "in 36 ore ha polverizzato oltre 22.000 tagliandi - informa Gazzetta.it -. Il totale dei posti già occupati per la gara contro gli austriaci è già di 45.000".

