La crisi non può dirsi ancora alle spalle, ma la tendenza evidenzia come il percorso stia tornando su binari virtuosi. "Venerdì scorso si è riunito il Cda dell’Inter e ha approvato la semestrale riferita al periodo 1 luglio-31 dicembre 2021: confermati i dati in miglioramento già prospettati nella comunicazione obbligatoria per l’emissione del bond da 415 milioni di fine gennaio. La previsione è di chiudere la stagione con perdite più che dimezzate rispetto al rosso record da 245,6 milioni e l’obiettivo è di attestarsi intorno a un -100, pure grazie ai nuovi sponsor di maglia (35 milioni)", riferisce oggi la Gazzetta dello Sport. Dati che parlano in modo esplicito.