Kristjan Asllani si può ormai considerare virtualmente un nuovo giocatore dell’Inter. L'incontro avvenuto ieri tra i nerazzurri e l'Empoli è servito a sistemare gli ultimi dettagli di una trattativa lavorata da tempo. A chiudere il cerchio - come riferisce la Gazzetta dello Sport - è servito l'ok al prestito in Toscana di Martin Satriano. E così l'intesa è stata suggellata sulla base di un prestito oneroso di 4 milioni più 10 per l'obbligo di riscatto: 14 milioni totali ai quali va aggiunto, appunto, lo sbarco in azzurro della punta uruguaiana. Secondo la Gazzetta, un affare per l’Empoli, che rispetta la propria tradizione di palestra per giovani di talento pronti all’esplosione, e anche per l’Inter, che valuterà l’impatto di Satriano in un ruolo da protagonista in Serie A sulla scia di quanto fatto con Pinamonti.