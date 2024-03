Momento d'oro per l'Inter, in campo e fuori. Come ribadisce la Gazzetta dello Sport, i risultati positivi sono emersi anche dopo la comunicazione agli azionisti della semestrale di Inter Media and Communication Spa per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre del 2023: molte nuvole sono state spazzate via rispetto agli ultimi anni. I diritti televisivi per il 2023-24 garantiranno ricavi fino a 100 milioni in caso, assai probabile ormai, di scudetto. Ulteriori 2 milioni arriveranno dalla Coppa Italia e dalla Supercoppa Italiana. Nella nota agli investitori, si parla di Champions: la partecipazione a questa edizione dà ricavi minimi di 65 milioni di euro, visti gli ottavi già messi nel portafoglio e, se la corsa proseguisse dai quarti in poi, la cifra si gonfierà. Dalla prossima stagione, poi, sarà tempo di nuova Champions, con incassi destinati a salire di circa il 30%. Rispettati in pieno i parametri del Settlement Agreement firmato nell’agosto 2022: non ci saranno altre sanzioni nel 2023-24 dopo la multa di 4 milioni dell'anno passato.

E arrivano conferme sul nuovo main-sponsor. Dopo la scadenza dell'accordo con Paramount+ ed eBay, arriverà un partner di assoluto rilievo. Qatar Airways aveva un’esclusiva fino a fine gennaio a una cifra intorno ai 18-20 milioni, ma non ha attivato la clausola e presentato alcuna offerta formale. L’offerta formulata da Riyadh Air, compagnia di bandiera saudita che volerà solo nel 2025 (è già sponsor, guarda caso, proprio dell’Atletico Madrid), non è stata considerata all’altezza. E allora ecco Betsson Group, società svedese di scommesse con sede legale a Malta che ha tra i marchi di punta StarCasinò: l’accordo verrà ufficializzato a breve per una quota di circa 30 milioni annui.

