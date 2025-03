Sommer dovrebbe tornare tra i pali già domani contro il Feyenoord: aperto il ballottaggio con Martinez. Per il resto, contro la squadra di Van Persie, Inzaghi non solo non potrà contare su Zielinski, ma rischia di non recuperare nessun altro dall'infermeria.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il più vicino al rientro è il polacco Zalewski, che ha messo nel mirino il ritorno tra i convocati per la partita di domenica prossima con l'Atalanta a Bergamo. Attenzione, invece, alla situazione di Dimarco, fermatosi nel match del Maradona contro il Napoli: secondo quanto riferisce la rosea, l'esterno mancino potrebbe comunque essere chiamato anche in caso di forfait con l’Atalanta.

