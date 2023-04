Tornano i titolarissimi. Anche secondo la Gazzetta dello Sport, oggi Inzaghi sceglierà tutti quelli che a Empoli avevano lasciato il posto ai compagni. Un paio di dubbi: uno è in mezzo ed è tra Brozovic e Calhanoglu, l'altro tra Dzeko (favorito) e Lukaku. "Il bosniaco a Empoli non ha giocato neppure un minuto: risparmio con vista sulla Juve. Risparmio come quello di Barella, Dimarco, Dumfries, Bastoni, Darmian, Mkhitaryan e Onana, stasera tutti di nuovo titolari dopo la panchina di domenica a Empoli", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

