Il Chelsea torna alla carica per Denzel Dumfries. Secondo la Gazzetta dello Sport, sul taccuino dei Blues è tornato di prepotenza il nome dell'esterno olandese per rinforzare la fascia destra di Tuchel. "Una richiesta di informazioni, sulla situazione del giocatore, che evidentemente continua a piacere - si legge -. La risposta dell’Inter è stata perentoria: non si tratta per meno di 40 milioni di euro. È una valutazione alta, ma la società nerazzurra non ha intenzione di muoversi, non ha dato margini di manovra. La cifra è stata considerata eccessiva dal club londinese. Ma il fascicolo non va considerato chiuso".