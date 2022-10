Inzaghi a Barcellona ancora con la coperta corta a metà campo e cortissima in attacco: resteranno fuori Brozovic, Correa e Lukaku, oltre ovviamente a Cordaz. L'idea, secondo la Gazzetta dello Sport, potrà essere quella di un 3-5-1-1 con Mkhitaryan alle spalle dell'unica punta Lautaro, tenendo Dzeko in panchina come cambio quando arriverà il momento giusto. Dentro anche Gagliardini. In porta confermato Onana.

PROBABILE INTER (3-5-1-1): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Gagliardini, Dimarco; Mkhitaryan; Lautaro.