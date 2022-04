In casa Inter c’è ottimismo per il recupero di Robin Gosens , che dovrebbe partire dalla panchina nel match della Dacia Arena contro l'Udinese. È quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, che con il ritorno a disposizione di Vidal e Caicedo vede in Bastoni l’unico neraazzurro fermo ai box: il problema al polpaccio sinistro verrà valutato con attenzione anche nei prossimi giorni.

Capitolo Samir Handanovic: domani proverà a stringere i denti e rientrare in campo, anche se il suo impiego resta comunque ancora molto incerto. "Il problema accusato nel pre partita di Bologna non è serio ma va trattato seriamente - si legge -. Il fastidio all’addome non può essere sottovalutato, anche perché qualsiasi movimento porta a uno sforzo - più o meno intenso - della parte indolenzita. Samir e Inzaghi decideranno oggi, ma c’è ottimismo. Anche per “difendere” Radu, ancora scosso per la notte nera di Bologna".

