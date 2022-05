Samir Handanovic stringerà i denti e proverà a indossare i guanti da titolare a Udine. Secondo la Gazzetta dello Sport, si farà di tutto per recuperare in extremis il capitano dopo il forfait sanguinoso di Bologna, in cui Radu ha commesso il grave errore che poi ha condotto al ko finale. "Il povero Radu prima di Bologna aveva visto il campo tre volte in due stagioni. L’errore sanguinoso ha, inevitabilmente, cambiato il colore del cielo sulla testa del romeno: è stato consolato per giorni ad Appiano, è rischioso ridargli un’altra responsabilità adesso - si legge -. Anche per questo si è scelto di accelerare al massimo per il recupero di Handa. Il numero 1 ha sofferto per una contrattura dell’obliquo esterno dell’addome mercoledì e anche ieri non ha potuto partecipare all’allenamento completo". L'ultima verifica sarà il risveglio muscolare di oggi in hotel: dovessero arrivare garanzie, Handanovic - che nel frattempo sta parlando con il club per il rinnovo (il nuovo, ultimo, contratto del portiere potrebbe spingersi fino al 2024 grazie a una opzione dopo il primo anno, con ingaggio ovviamente dimezzato rispetto agli attuali 3,2 milioni a stagione) - scenderà in campo.