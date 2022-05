Continuerà ancora la storia tra l'Inter e il capitano Samir Handanovic che come rende noto la Gazzetta dello Sport è attualmente il rinnovo meno complicato da affrontare. Al contrario, lo sloveno ha giurato amore alla Beneamata per la quale ha deciso di accettare una riduzione d'ingaggio pur di proseguire insieme ancora per un altro anno. L'ex Udinese, che fino a questo momento ha guadagnato 4,1 mln netti, firmerà per 2,5 con la consapevolezza che la prossima stagione non godrà della certezza assoluta di titolarità. Come ben noto l'Inter ha già blindato Andrè Onana per il quale prevede però un inserimento graduale e un ruolo comunque in 'secondo piano' rispetto al Capitano nella sua prima stagione in nerazzurro.