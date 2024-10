Non semplice l'avvicinamento a Inter-Juve per l'arbitro Marco Guida, investito da una marea di polemiche dopo la discussa direzione di Atletico Madrid-Lille di Champions League.

Inferociti gli spagnoli, che hanno contestato in maniera veemente il fischietto italiano per il rigore assegnato ai francesi a un quarto d’ora dalla fine del match: il risultato era sull’1-1, Jonathan David lo ha trasformato per completare il ribaltone e poi chiuderà anche i conti all’89’.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il club di Madrid ha inoltrato un reclamo ufficiale alla Uefa: secondo il club - e secondo alcune inquadrature - il tocco di mano in area non sarebbe stato di Koke, ma di Benjamin André del Lille. Certamente non il modo migliore per avvicinarsi al Derby d'Italia...

