L'Inter è vicina allo scudetto della seconda stella, ma la dirigenza si è già portata molto avanti nel lavoro della costruzione della rosa per la prossima stagione. Lo spiega la Gazzetta dello Sport.

Seguendo le indicazioni della proprietà, Marotta e Ausilio si sono già assicurati due profili di livello come Taremi e Zielinski a parametro zero. Considerando la stagione lunga che attende l'Inter, c'è la necessità di avere qualche elemento in più rispetto al solito. In attacco, ad esempio, resta forte l'interesse per Gudmundsson: in caso di arrivo dell'islandese, da valutare le situazioni di Sanchez, Arnautovic e Carboni (al rientro dal Monza).

Poi la difesa. Viste le situazioni di Acerbi e De Vrij, potrebbe servire un altro centrale e qui è d'attualità il nome di Hermoso, 28enne spagnolo in scadenza con l’Atletico: da battare la concorrenza di club arabi e di Premier League. Lo conferma la rosea.

