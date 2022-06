Si è riacceso l'interesse del PSG per Milan Skriniar. Da anni, ormai, i parigini seguono con interesse lo slovacco e, come riferito ieri dalla Francia, Luis Campos, nuovo responsabile del mercato dopo l'allontanamento di Leonardo, ha messo il numero 37 nerazzurro in cima alla lista delle preferenze. Il contratto in scadenza nel 2023? "Skriniar e i suoi agenti hanno da tempo un patto d’onore con Marotta ed Ausilio: con proposte importanti è assicurato il via libera al giocatore - assicura la Gazzetta dello Sport -. In caso contrario il rinnovo viene considerato pressoché automatico. Ovviamente la discesa in campo del ricco club francese mette tutti chi va là. Secondo la logica della dirigenza interista l’offerta deve essere superiore a quota 40 milioni di euro e ora si aspetta che all’interesse tecnico segua anche quello economico". Considerando però le valutazioni che si fanno un po' per chiunque, francamente il limite dei 40 milioni appare molto basso. Nel frattempo, tra le parole di Tinti e quelle dello stesso Bastoni, sembra ormai certa la permanenza dell'azzurro a Milano.