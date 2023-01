Due protagonisti della finale di domani in Arabia Saudita saranno Olivier Giroud e Lautaro Martinez, di nuovo contro come un mese prima a Doha. "Hanno vissuto un Mondiale diverso: personalmente deludente, ma trionfale per la squadra, l’argentino; gratificante per il francese, nonostante l’amarezza finale - scrive la Gazzetta dello Sport -. Domani, allo Stadio King Fahd, un mese dopo, si ritrovano faccia a faccia. Giroud-Lautaro non sarà un sottoclou, sarà uno scontro tra pesi massimi, perché entrambi hanno cuore da derby e più di uno scalpo legato alla sella del cavallo".