Altra panchina e altri rumors attorno a Davide Frattesi. Il centrocampista non sarà titolare neppure stasera contro il Bologna nonostante le assenze per la seconda gara di fila di Calhanoglu e Mkhitaryan: un segnale chiaro, secondo la Gazzetta dello Sport.

Non basta il lieve sovraccarico muscolare a giustificare la mancata maglia da titolare: la verità - secondo la rosea - è che Inzaghi gli preferisce altri, confermando Asllani in regia e Zielinski per l'armeno, senza dimenticare l'intoccabile Barella. Ma nelle ultime ore non si sono registrati passi in avanti sull’asse Milano-Roma: "In questo momento tutto il mondo Inter è fondamentalmente in attesa - si legge -. Lo è Frattesi, che ha il desiderio di trovare una squadra in cui sentirsi protagonista anche in termini di minutaggio. Ma lo è lo stesso club nerazzurro, che ha fatto capire chiaramente alla Roma - tramite l’agente Beppe Riso - le condizioni dell’affare, 45 milioni cash senza contropartite a titolo definitivo che abbassino quella quota. Ci saranno delle mosse nei prossimi giorni? Tutto da dimostrare, non è scontato e in casa nerazzurra nelle ultime ore comincia a filtrare qualche perplessità in merito, a differenza della scorsa settimana".