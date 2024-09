L'occasione tanto attesa è arrivata ed è stata sfruttata al meglio da Davide Frattesi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'ex Sassuolo ha giocato al posto dell'infortunato Barella a Udine e non ha fatto rimpiangere il compagno. E domani, con la Stella Rossa, tutti si attendono la conferma della prova del Bluenergy Stadium.

Al secondo anno di Inter, dopo la prima stagione in cui comunque ha messo insieme 42 presenze, 8 gol e 7 assist tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa, Frattesi reclamava più spazio e più spazio sta avendo. Ora non gli resta che meritarsi la fiducia che gli sta dando Inzaghi: partirà dall'inizio con la Stella Rossa domani e, probabilmente, anche con il Torino sabato prossimo.

Il centrocampista nerazzurro ha esordito in Champions League la scorsa stagione, la sua prima con l’Inter, nella gara pareggiata 1-1 a San Sebastian del settembre scorso con la Real Sociedad - ricorda la rosea -. Poi altre 6 presenze, di cui 4 in fila da titolare: doppio assist al Salisburgo nei gironi, dal 1’ nel ritorno in Austria, primo gol al Benfica e ancora Real Sociedad prima degli ottavi. Poca fortuna contro l’Atletico Madrid: 18 minuti nella vittoria per 1-0 dell’andata firmata da Arnautovic, 36 nel ritorno perso ai rigori. Ora arriva l’occasione del riscatto europeo: Inzaghi ha un titolare in più.