L'emergenza dell'Inter si sposta in difesa. Oggi, nell'insidiosa trasferta di Firenze, saranno infatti out per infortunio Pavard (che ne avrà per un mesetto) ma anche Acerbi e Carlos Augusto: tre assenze che - secondo La Gazzetta dello Sport - porteranno Inzaghi a presentarsi al Franchi con il trio composto da Bisseck, De Vrij e Bastoni, che ha giocato dall'inizio 12 partite su 13 di Serie A ed è reduce dal match di Champons contro il Lipsia.

In attacco si rivedrà la ThuLa, mentre il centrocampo sarà formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dimarco a sinistra e Dumfries (favorito su Darmian) a destra. Recuperato Frattesi, partito con il resto della squadra.

