Finalmente Lukaku. Gli esami ai quali è stato sottoposto ieri il belga hanno dato esito positivo e quindi già da oggi il centravanti può tornare a lavorare in gruppo, anche se il rientro sarà graduale. Come spiega la Gazzetta dello Sport, facile pensare che farà tutto il lavoro con la squadra da domani, mentre oggi ne sosterrà solo una parte. "Ieri Big Rom ha seguito il solito programma di allenamento differenziato, aumentando l’intensità ma ovviamente restando ben lontano da uno sforzo massimale in velocità - spiega la rosea -. Da quando ha accusato il problema ai flessori della coscia sinistra, Lukaku si è messo subito al lavoro per tornare al top il prima possibile, con tutte le precauzioni del caso. Fino a ieri, Romelu non ha mai affondato uno scatto al massimo della velocità, cosa che lo ha reso devastante nel corso della sua carriera. Non lo farà nemmeno oggi e forse neanche domani, ma è chiaro che ogni giorno aumenterà l’intensità dei suoi allenamenti, unico modo per ritornare presto al top della forma".