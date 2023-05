Tutti a Istanbul. No, non è solo un coro dei tifosi dell'Inter, ma anche la scelta di Steven Zhang di portare tutti i dipendenti (circa 500) alla finalissima di Champions League. Un traguardo talmente storico e inatteso che il presidente nerazzurro ha voluto celebrare premiando chi lavora nel club, nessuno escluso.

La Gazzetta dello Sport sottolinea questa idea e poi torna anche sugli aspetti meno romantici come quelli finanziari. "Con l’avvicinarsi della fine della stagione, per onorare le esigenze di cassa, sono arrivati altri 41 milioni di euro (divisi tra marzo e aprile) dal prestito di Oaktree. Questo nuovo doppio “finanziamento soci” risponde alle esigenze del budget di previsione per questa stagione - si legge -. Il rifinanziamento del prestito sarà comunque una delle altre partite di Steven nel futuro, ma intanto il presidente assapora fino in fondo questa Champions che è andata molto più avanti, fino a giugno inoltrato. E pazienza per quel calo nel dettaglio dei ricavi “indiretti” dalla Uefa: da 58,2 milioni a 53,9, si deve al fatto che è stata trattenuta la multa di 4 milioni di euro definita dal Settlement Agreement".

