Frattesi non è un problema, ma una soluzione. E Inzaghi la sta utilizzando con grande frequenza, molto più rispetto a un anno fa. La Gazzetta dello Sport sottolinea la crescita dell'ex Sassuolo, con un numero che impressiona: un gol ogni 165 minuti. Nell'Inter, solo Thuram ha fatto meglio. E, per rendere l'idea, Davide va più forte anche di Wirtz del Leverkusen, uno che fa il trequartista (un gol ogni 183 minuti).

A Empoli ha deciso la partita, domani contro il Venezia dovrebbe partire nuovamente titolare, anche per sfruttare un momento di forma particolarmente positivo, sotto ogni profilo come evidenzia la rosea. La stagione in corso è il frutto di una sintesi che a Inzaghi sta riuscendo perfettamente: sfruttare le caratteristiche di incursore di Frattesi anche a costo di cambiare leggermente il modo di giocare della squadra. Meno palleggio e più verticalità.

Il prossimo step è la ricerca di una maglia da titolare in un match di primissima fascia. Frattesi punta l’Arsenal in Champions, perché ha voglia di decidere anche una grande sfida.

