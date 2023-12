Non solo l'attacco. Sotto osservazione, in chiave mercato di gennaio, c'è anche la fascia destra, considerando i problemi di Cuadrado. Solo di recente il colombiano ha dato segnali importanti a Inzaghi, riuscendo a giocare sia contro la Juve che a Lisbona con il Benfica.

Che Nandez piaccia all'Inter non è un mistero, ma l'uscita pubblica dell'agente ha dato molto fastidio a Marotta che ha risposto anche in maniera piccata. Resta un contratto in scadenza a giugno 2024 per l'uruguaiano e un interesse non banale dei nerazzurri. In lista - secondo la Gazzetta - resta anche Buchanan del Club Bruges. Ma se Cuadrado continua così...

