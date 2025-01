Le prime sanzioni per le violazioni del Fair Play Finanziario sono in arrivo tra febbraio e maggio, ma la buona notizia - riferisce La Gazzetta dello Sport - è che queste non riguardano i club italiani. L'unico in vera sofferenza è la Roma, mentre la Juventus ha iniziato a sistemare i conti in profondo rosso. Le altre società, invece, stanno tutte bene.

L'Inter, in particolare, viene definita dalla rosea come "guarita" dopo il passaggio a Oaktree: il fondo californiano garantisce al club una "gestione più equilibrata, anche in prospettiva, e incassi dalle coppe molto ricchi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!