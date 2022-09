Oggi Ivan Perisic è il grande rimpianto di Inzaghi e di tutti gli interisti, ma la Gazzetta dello Sport riavvolge il nastro fino a gennaio e ricostruisce come fu scelto Robin Gosens come erede del croato, quando la fiducia sul rinnovo era pressoché nulla. L'operazione fu fiutata per primo da Piero Ausilio, che iniziò i dialoghi con l'Atalanta per il tedesco. In quelle settimane - spiega la Gazzetta - Inzaghi spinse molto per prendere Gosens, preferendolo a Kostic visto che anche con l'Eintracht era cominciata la chiacchierata per un possibile affare.