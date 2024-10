Archiviato il clamoroso 4-4 nel derby d’Italia contro la Juventus, l'Inter si prepara a tornare in campo nel turno infrasettimanale per sfidare l'Empoli. Per il match di domani al Castellani è probabile qualche variazione di formazione per i nerazzurri: secondo La Gazzetta dello Sport dovrebbero infatti trovare spazio dal 1’ Bisseck al posto di Pavard e Darmian per Dumfries sulla corsia di destra. In cabina di regia, invece, verrà confermato Zielinski, protagonista qualche giorno fa con la prima doppietta interista.

