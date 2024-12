Le assenze di Acerbi, Pavard e Darmian hanno convinto Inzaghi a far salire anche Matteo Motta sull'aereo per la Sardegna, dove oggi alle 18 è in programma la sfida col Cagliari. L'esterno mancino della Primavera è stato aggregato alla prima squadra per limitare l'emergenza in difesa, riporta La Gazzetta dello Sport, spiegando che comunque sia Acerbi che Pavard dovrebbero partire in Arabia per la Supercoppa mentre Darmian tornerà ad allenarsi in gruppo nei prossimi giorni: l'intenzione è di non correre nessun rischio.

All'Unipol Domus ci sarà il recuperato De Vrij tra Bisseck e Bastoni, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo e ThuLa davanti. Sugli esterni spazio a Dumfries e Dimarco.

