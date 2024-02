Tre assenze pesanti per l'Inter in vista del recupero di domani con l'Atalanta. Acerbi, Calhanoglu e Thuram non ci saranno domani sera, andando a creare una emergenza concreta, ma sicuramente torneranno a disposizione per l'Atletico in Champions il 13 marzo: lo assicura la Gazzetta dello Sport, facendo una sorta di tagliando a Bologna il 9.

Anzi - come spiega la rosea - il difensore e la punta potrebbero essere tra i convocati già per lunedì prossimo nel posticipo casalingo con il Genoa. Per Calhanoglu, infortunio non grave: lieve risentimento all’adduttore della coscia destra e solo le reazioni nei prossimi potranno determinare la tempistica del rientro. Quindi spazio ancora ad Asllani a centrocampo e ad Arnautovic in attacco. Per il resto dovrebbe tornare la formazione tipo delle prime uscite del 2024, con Sommer (sfebbrato), Pavard e Bastoni, Darmian favorito su Dumfries, Dimarco a sinistra, Barella per Frattesi, pronto a dare il contributo a gara in corso come Sanchez.