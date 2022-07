Edin Dzeko ha le idee chiarissime: dall'Inter non intende muoversi. In questa sessione di mercato sono state già diverse le richieste per il bosniaco, che ha sempre gentilmente declinatoi vari inviti. "Dalla Germania è rimbalzata la notizia di un interesse del Borussia Dortmund nei confronti di Dzeko. In effetti il club tedesco ha sondato il terreno con il giocatore, deciso però a restare a Milano", conferma oggi la Gazzetta dello Sport.