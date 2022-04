L'Inter fa molto sul serio per Paulo Dybala, come conferma oggi la Gazzetta dello Sport. Talmente sul serio che il club campione d'Italia avrebbe indagato per via indiretta anche per conoscere le reali condizioni fisiche dell'argentino, negli ultimi anni spesso vittima di stop muscolari. E le risposte sarebbero state positive.

"Tra i nerazzurri e l’entourage di Dybala c’è una sorta di patto: i dirigenti interisti saranno informati dei movimenti sul giocatore, dei potenziali club interessati, di offerte che potranno arrivare - sottolinea la rosea -. Finora, nulla è accaduto, se non un timido interessamento del Manchester United, favorito dall’arrivo in panchina di Ten Hag. Si è sussurrato di un’ipotesi Roma, che però non ha trovato conferme. Ed è un buon segno per Marotta e Ausilio, non c’è dubbio".