Paulo Dybala resta una priorità per l'Inter, come sottolinea la Gazzetta dello Sport . L'affare sta per entrare nel vivo e i contorni sono noti da tempo: 4 anni a 6 milioni netti a stagione più uno di bonus è l'offerta nerazzurra per la Joya . E l'ottimismo cresce di giorno in giorno, anche perché intanto l'argentino ha detto no a Siviglia, Dortmund e Newcastle

La Gazzetta scrive: "Dybala non può sbilanciarsi, ma in fondo ha già scelto. Solo che i tempi non sono ancora maturi per il club: Marotta e Ausilio devono prima cercare di “piazzare” Sanchez, su cui c’è stato più di un sondaggio dall’estero, ultimo del Siviglia. Ma l’ingaggio – all’Inter è sotto contratto ancora per una stagione a 7,5 milioni netti – spaventa le pretendenti e blocca ogni trattativa, tanto che l’Inter sta valutando l’ipotesi di garantire una forte buonuscita al cileno, per arrivare magari anche alla risoluzione del contratto. Perché serve il suo addio per accelerare la firma di Dybala. Nessuno si nasconde più, la voglia di abbracciarsi si percepisce da entrambe le parti. E Lautaro aspetta: che Joya sarebbe giocare insieme a Dybala nell’Inter".

Acquista QUI i prodotti originali Inter