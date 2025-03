Tutto confermato: l'infortunio di Dumfries è più grave di quello di Lautaro. Come spiega la Gazzetta dello Sport, gli esami ai quali è stato sottoposto ieri l'ex PSV hanno ricalcato la diagnosi già comunicata dalla nazionale Oranje: distrazione al bicipite femorale della coscia destra.

La previsione della rosea è però più severa rispetto a quelle circolate ieri. "Esclusa del tutto la possibilità di rivederlo in campo prima dell’andata di Champions contro il Bayern, anche un ipotetico rientro in Baviera l’8 aprile appare assai problematico - si legge -. Come anche nel caso (meno complicato) di Lautaro Martinez, l’Inter agirà con prudenza. Per questo, è probabile che l’olandese volante torni disponibile a pieno regime solo per il ritorno a San Siro".

Dumfries, c'è da giurarci, lavorerà sodo per accorciare i tempi. Nel frattempo, tornati a disposizione Darmian, Dimarco e Zalewski.