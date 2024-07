Denzel Dumfries è ancora in piena corsa a Euro 2024 con la sua Olanda, con la quale domani affronterà la Romania per ottenere il pass per i quarti di finale. Ma alla fine della competizione continentale, l'esterno destro riprenderà i dialoghi con l'Inter per prolungare il contratto in scadenza fra un anno.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, la svolta potrebbe arrivare soprattutto grazie alla sua volontà di restare nerazzurro. Arrivato nel 2021 dal PSV, l'addio sembrava ormai cosa certa considerando la forbice tra richiesta (5,5 milioni a stagione) e l'offerta (massimo 4). A quanto pare, però, Dumfries starebbe pensando seriamente di fare un grosso passo verso il club e accettare la proposta pur di restare a Milano. Dialogo ripreso, sviluppi a breve?