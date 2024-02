Denzel Dumfries apre al rinnovo con l'Inter. Lo assicura La Gazzetta dello Sport: dopo lo stallo arrivato lo scorso autunno adesso la trattativa tra le parti è entrata di nuovo nel vivo, tanto che sarebbe già andato in scena più di un contatto tra gli agenti dell'olandese e la dirigenza interista per prolungare l'accordo oltre il 2025, rivedendo le sue pretese economiche.

Il 2 interista ha deciso di tornare sui suoi passi perché "ha capito che non è facile trovare un'altra squadra che gli garantisca di competere ad alti livelli come l'Inter, di guadagnare uno stipendio importante e di vivere in una città che gli piace come Milano". E l'Inter è felice di questo ripensamento. Secondo la rosea c'è fiducia di poter arrivare alla firma prima del finale della stagione a 4 milioni netti più bonus all'anno.

