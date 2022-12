Puntare ancora a giocare lontano da Milano o dire addio al campo per intraprendere la carriera da allenatore. Sono queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le due strade che sta prendendo in considerazione Samir Handanovic per il futuro, con una separazione dall'Inter sempre più probabile. "Ovviamente non in un top club come l’Inter, ma la priorità di Handanovic è quella di giocare - si legge -. Se non sarà possibile, facile che decida di appendere i guanti al chiodo piuttosto che fare da spettatore lontano dall’Inter. In quel caso, Handa si tufferà a capofitto nella sua seconda vita, quella da allenatore, con cui ha iniziato a prendere confidenza negli ultimi due mesi accanto a Inzaghi".