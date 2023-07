"Un gioco di incastri solo ipotetico al momento, ma che in qualche modo ha iniziato a prendere forma negli ultimi giorni sull'asse Istanbul-Rosario-Milano", un asse tenuto in piedi da un filo conduttore chiamato Mauro Icardi. Secondo quanto svela la Gazzetta dello Sport, che riprende alcuni rumors turchi e argentini, a dispetto dell'accordo ufficializzato pochi giorni tra Galatasaray e Psg per il trasferimento dell'ex capitano dell'Inter a Istanbul a titolo definitivo, "il bomber di Rosario sta valutando il ritorno in patria per motivi familiari". Nell'eventuale post-Icardi, sembrerebbe aprirsi una porticina per il Tucu Correa.

Se il nome di Icardi è stato accostato al Newell's, la destinazione più probabile potrebbe essere in qualche club di Buenos Aires, "forse il River Plate - si legge -, che però dovrebbe modificare un reparto al momento al completo. Di sicuro non il Boca, che in queste ore sta mettendo a segno il colpo Cavani". La partenza di Maurito creerebbe un effetto domino che si ripercuoterebbe anche in casa nerazzurra: il Tucu, vecchio pallino dei turchi che cercarono l'approccio con il giocatore già in inverno scorso "è stato tra i primi nomi tirati in ballo anche adesso che c'è il rischio di dover rimpiazzare Icardi. All'epoca l'ipotesi non aveva entusiasmato né il giocatore - si legge sulla Gazza -, poco allettato dal trasferimento in Turchia, né l'Inter, per nulla incline ad accettare il semplice prestito messo su piatto dal Galatasaray. Oggi le cose potrebbero essere cambiate, sia per Correa (che di sicuro troverebbe più spazio in Turchia), sia per il Galatasaray (che potrebbe proporre condizioni e formule più interessanti per i nerazzurri)". L'Inter, con l'eventuale partenza del Tucu, avrebbe maggior forza e disponibilità per arrivare ad obiettivi come Beto e Balogun.

