La sua qualità ormai ha varcato i confini nazionali e si sta imponendo a livello globale: Federico Dimarco è sempre più un giocatore universalmente riconosciuto come top. Anche l'altra sera, a Berna, è stato decisivo con il suo ingresso in campo che ha portato all'assist per la rete da tre punti di Thuram. E sui social spopola l'accostamento a Roberto Carlos, con l'esterno nerazzurro che diventa... DiCarlos.

La capacità di migliorare di Federico è ormai conosciuta e studiata, per questo ad Appiano si lavora per migliorare anche gli ultimi difettucci rimasti - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Bisogna soprattutto evitare cali fisici o sostituzioni obbligate a partita in corso. Lo staff di Inzaghi punta proprio sulla gestione delle forze.

Detto questo, però, Dimarco resta un gioiello. Un esterno in grado di creare occasioni come pochissimi altri: nei 5 campionati top non c'è nessuno come lui a livello di cross, solo Grimaldo del Leverkusen prova a stare in scia. Visto lo stato di forma di DiCarlos, contro la Juve l’Inter sta davvero pensando a qualcosa di sinistra. Perfino più del solito considerando certi limiti juventini. L'esterno nerazzurro brilla anche grazie a un complesso sistema di carrucole che Inzaghi ha messo a punto in questi anni: Dimarco è spalleggiato dalla mezzala Mkhitaryan, intelligente nei movimenti e prezioso nello scambio rapido. Liberano spazio anche per il braccetto Bastoni, un treno che sfreccia da dietro, evidenzia la Gazzetta.

