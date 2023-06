La stagione enorme di Federico Dimarco non è passata inosservata neanche all’estero e indiscrezioni inglesi di ieri parlavano di un forte interesse di Manchester United e Real Madrid per l'esterno sinistro dell'Inter. Le due big sarebbero addirittura già pronte a una prima offerta per lui. "I dirigenti nerazzurri, che hanno fatto firmare a Federico un rinnovo fino al 2026 un anno e mezzo fa, non hanno però nessuna intenzione di farlo partire - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. L’alto rendimento nel post-Perisic ha convinto tutti, semmai potrebbe cambiare la sua riserva: Gosens è vicino a tornare in Bundesliga e al suo posto il preferito è Carlos Augusto del Monza".

