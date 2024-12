Per l'Inter oggi è già vigilia di campionato: domani, a Cagliari, i nerazzurri scenderanno in campo alle 18 per l'ultimo appuntamento del 2024 prima di volare in Arabia per la Supercoppa.

Secondo la Gazzetta dello Sport, non sono previste rivoluzioni di formazione: in campo la squadra migliore possibile, compreso De Vrij totalmente recuperato dopo i problemi al ginocchio che gli avevano fatto giocare solo uno scampolo finale con il Como. E allora è ballottaggio con Carlos Augusto. Ottime notizie anche da Darmian: fuori con il Como per un problema al ginocchio, ieri ha lavorato a parte ma è in netto miglioramento e Inzaghi deciderà oggi se portarlo a Cagliari. Per Acerbi e Pavard la speranza resta sempre quella di riaverli a disposizione a Riad.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.