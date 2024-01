L'allenamento di rifinitura in vista della finale di domani ci sarà oggi pomeriggio ed è lì che Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i dati fisici rilevati ieri hanno evidenziato una stanchezza eccessiva in qualche giocatore sceso in campo contro la Lazio, per cui non è inverosimile vedere qualche cambio contro il Napoli. Inzaghi vorrebbe confermare in blocco l'undici di venerdì, ma attenzione al rischio usura. Al momento, l'unico dubbio riguarda la fascia destra: Dumfries spera di superare Darmian.

