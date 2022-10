Diversi dubbi di formazione in casa Inter in vista del match di domani in casa del Sassuolo. Il primo - come riferisce la Gazzetta dello Sport - riguarda il portiere: Handanovic leggermente in vantaggio su Onana, Acerbi su De Vrij. Ballottaggio anche a metà campo tra Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre dall'inizio dovrebbe rivedersi Asllani in cabina di regia. Dumfries e Dimarco (più di Gosens) sulle fasce, davanti coppia obbligata Lautaro-Dzeko. Fuori causa Brozovic, Lukaku, Correa e Cordaz.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.