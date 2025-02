La Gazzetta dello Sport oggi spiega nel dettaglio come ripartirà Fiorentina-Inter, gara bloccata al minuto 17 lo scorso 1° dicembre per il malore di Bove.

Si ripartirà dal minuto 17 del primo tempo, con un fallo laterale in favore della Fiorentina a metà campo, a due passi dalle panchine. Due minuti prima, Lautaro aveva scaraventato un destro potente alle spalle di De Gea raccogliendo un lancio di Dumfries ma l’assistente Costanzo aveva segnalato all’arbitro Doveri che l’olandese si era portato il pallone oltre la linea del fallo laterale. E a gioco fermo era sopraggiunto il malore di Bove. Sono passati 67 giorni.

A definire i criteri dei recuperi delle partite interrotte è l’articolo 30 dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A: "Possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’interruzione", si legge. Fanno eccezione i giocatori espulsi durante la gara sospesa, ma nello spicchio di partita di dicembre non c’erano stati cartellini.

In parole povere: Inzaghi stasera potrà schierare Carlos Augusto, Acerbi e Pavard, tutti indisponibili nella gara di due mesi fa. Non Zalewski, che non era tesserato in quella data. Stesso discorso per Palladino, privo dei vari Zaniolo, Fagioli, Folorunsho, Ndour, Pablo Marí. Sempre l’articolo 30 dello statuto, poi, chiarisce che "possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta". E questo è il caso di Dumfries e Comuzzo, che stasera saranno a disposizione, ma che poi salteranno il match di lunedì prossimo.