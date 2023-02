La chiave del gioco è nel centrosinistra, nel triangolo largo tra il difensore Bastoni , l’esterno Dimarco e la mezzala Mkhitaryan . "Ciascuno avrà una nuova missione, a tutti e tre sarà chiesto un sacrificio di mobilità: rompere le linee per sorprendere l’avversario e creare nelle varie zone una nuova superiorità numerica" scrive la rosea, ricordando che il Milan che presumibilmente si schiererà a tre in mediana, con l'armeno chiamato a spostare il raggio d’azione accentrandosi sulla trequarti alle spalle di Tonali, come una sorta di 10. Sarà fondamentale anche il lavoro di Dimarco sulla fascia, chiamato ai cambi di gioco e alla costruzione dell'azione partendo da sinistra.

Una sorpresa potrebbe invece esserci in attacco, dove Lautaro è intoccabile e resta vivo il ballottaggio per la sua spalla. "Nelle ultime ore sono in risalita le quotazioni di Lukaku, apparso più brillante in Coppa Italia contro l’Atalanta - si legge -. Potrebbe essere la carta a sorpresa, anche se è difficile pensare che Inzaghi possa rinunciare al lavoro di raccordo di Edin Dzeko, il vero regista offensivo dell’Inter".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!