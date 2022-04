A trascinare l'Inter verso il sogno della seconda stella saranno anche quattro big a caccia del loro primo scudetto in Italia: si tratta di Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko, Denzel Dumfries e Joaquin Correa. Quando il 23 maggio scorso in casa Inter si festeggiava il titolo, Calha giocava la sua ultima partita con il Mian immaginando un futuro altrove. "Non poteva sapere che sarebbe rimasto a vivere a Milano ancora un po’ - ricorda La Gazzetta dello Sport -. La sfortuna di Eriksen ha cambiato di riflesso anche il destino del turco che all’Inter ha ormai assunto la dimensione del leader totale: i gol segnati a tutte le big — Roma, Napoli, Milan e per ultima la Juve domenica scorsa – lo hanno trasformato in una specie di killer scudetto. Nel rush finale lotta per se stesso, ma pure contro un incubo che lo tormenterebbe a lungo: Calha ha lasciato i rossoneri per vincere lo scudetto all’Inter, non sarebbe piacevole per lui vedere gli ex compagni trionfare nello stesso anno".