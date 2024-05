Inzaghi pensa a qualche rotazione per Hellas Verona-Inter, gara valida per l'ultima giornata di campionato in programma domenica alle 20.45 al Bentegodi. Nella probabile formazione de La Gazzetta dello Sport si rivede Audero tra i pali, con una possibile difesa a tre composta da Bisseck, De Vrij e Bastoni.

Sugli esterni i favoriti sono Dumfries e Carlos Augusto, mentre la mediana disegnata dalla rosea vede in campo dal 1' Frattesi, Asllani e Barella. In attacco l'intoccabile è Lautaro, con Arnautovic pronto ad affiancarlo.

