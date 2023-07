Tra le note più liete dell'amichevole di ieri c'è sicuramente l'inserimento di Juan Cuadrado, che in 45 minuti ha mostrato ottimi spunti. "Ha dribblato: all’Inter mica capita spesso eh, quasi ci si stupisce ci possa esserci in campo un giocatore che salta l’uomo e crea la superiorità numerica, senza necessariamente passare dal gioco corale - spiega la Gazzetta -. Cuadrado in questo senso è un acceleratore. E ha, un acceleratore. Lui sulla corsia destra ha già messo la freccia su Dumfries. Forse troppo? No, perché in fondo dipende soltanto dal colombiano e dal suo stato di forma. L’olandese anche ieri ha fatto tutto e il contrario di tutto, nei 45 minuti che ha avuto a disposizione. Cuadrado invece si è messo con grande naturalezza in una posizione che conosce davvero alla perfezione. E, particolare assolutamente da non sottovalutare, è stato subito molto cercato da tutti i compagni".

