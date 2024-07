Come scrive la Gazzetta dello Sport, per arrivare a Gudmundsson, l'Inter deve prima fare spazio. In uscita, com'è noto, c'è Joaquin Correa, in ombra anche contro il Las Palmas e palesemente demotivato in questa prima parte di ritiro estivo.

Fino all'ultimo giorno, l'Inter tenterà di venderlo, ma finora le pretendenti si sono dileguate: prima il River Plate e poi l'AEK Atene non sono mai arrivate a compiere passi concreti per il Tucu, che è ancora sotto contratto per un anno con i nerazzurri. Impossibile resti in rosa, se non dovesse sbloccarsi la situazione non è esclusa una rescissione del contratto alla fine di agosto.