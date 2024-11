L'Italia, dopo il successo in Belgio, è matematicamente ai quarti di Nations League, ma non è ancora certa del primo posto: decisivo lo scontro diretto con la Francia, quando basterà non perdere con più di un gol di scarto.

Ad ogni modo - secondo la Gazzetta dello Sport - Spalletti non vuole mandare in campo una nazionale totalmente composta da riserve, sebbene qualche cambio verrà effettuato. Barella, in particolare, sarà valutato oggi ad Appiano: ha subito una contusione ai flessori della coscia destra contro il Belgio. Davanti spazio a Kean e Raspadori, quest'ultimo in vantaggio su Maldini. Altro cambio possibile in cabina di regia con Locatelli per Rovella. Possibile panchina anche per uno tra Cambiaso (dentro Gatti con Di Lorenzo largo) e Dimarco (pronto Udogie).

