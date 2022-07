Ma resta d'attualità anche il nome di Merih Demiral, specialmente in caso di addio improvviso di Skriniar. "Del resto, nello stesso momento l’Inter ha in piedi con l’Atalanta un’altra trattativa su cifre non dissimili: quella per Andrea Pinamonti, valutato 20 milioni, gli stessi appena spesi dai Percassi per riscattare il turco - si legge -. In ogni caso, su Demiral l’Inter si era mossa con decisione già a giugno: aveva chiesto informazioni quando il difensore era rimpallato tra Juventus e Dea e non era così chiaro quale fosse il suo destino. Al netto di tutto, Demiral costerebbe pure meno di Manuel Akanji, 26enne svizzero a cui il Borussia Dortmund vieta pure di partecipare alle amichevoli : è in scadenza nel 2023 e fuori dai piani del club tedesco che chiede 20-25 milioni. L’Inter aveva già verificato la possibilità di muoversi in anticipo per la prossima stagione, quando lo svizzero sarà svincolato, ma gli eventi potrebbero essere anticipati". Nella lista rimane anche Nikola Milenkovic che costa 15 milioni.